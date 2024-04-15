Скандал вокруг самой дешевой модели Alfa Romeo закончился новым названием

Новый кроссовер Alfa Romeo Milano 2024 года решили производить недалеко от Украины – на польском заводе Stellantis рядом с другими моделями концерна. В Италии таким решением оказались недовольны, а в компании ответили новым названием самой дешевой модели бренда.

Детали стали известны Motor1. Ранее министр промышленности Италии Адольфо Урсо (Adolfo Urso) раскритиковал производство автомобиля под названием Milano за рубежом и назвал это незаконным.

Чиновник сослался на закон, который защищает покупателей от заблуждения и запрещает изготовление продукции с откровенно итальянским названием в других странах. Автопроизводитель решил переименовать автомобиль – теперь компактный кроссовер называется Alfa Romeo Junior.

Автомобиль построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. Дизайн Alfa Romeo Milano демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари.

Гибрид Alfa Romeo Milano получил мощность 136 л.с. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Milano Veloce – более мощный электрокар с 240-сильной отдачей. Старт продаж ожидается до конца года.

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