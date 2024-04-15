Недорогой бестселлер Volkswagen для миллионов стал ближе к покупателям. Фото

Volkswagen Golf – известный на весь мир недорогой автомобиль, который традиционно расходится миллионами на разных рынках. Новый автомобиль недавно поступил в продажу, а теперь стал еще ближе к покупателям и отправился в производство.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 оказался подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Как и старт производства модернизированного автомобиля, о чем сообщили на сайте компании.

Очевидно, что после рестайлинга машина изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее и получил передний бампер в стиле VW Passat 9 поколения.

В салоне появилось новое оснащение. Главное – модернизированная информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс работает быстрее и стабильнее. Система получила ассистента с интеграцией ChatGPT.

Двигатели VW Golf 2024:

бензин 1,5 л (115 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (116 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

гибрид (204 л.с.);

гибрид (272 л.с.).

Цена Volkswagen Golf 2024 года – от 27 180 евро. Полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой седан Kia, который отправился в продажу.