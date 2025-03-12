Секреты новой модели Volkswagen раскрыты: что рассказали в компании о бюджетнике

Производитель раскрыл секреты очень доступного автомобиля. Новая бюджетная модель Volkswagen ID.1 постепенно готовится к серийному производству. Именно об этом в компании рассказали новые подробности.

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Как стало известно Carscoops, производство нового бюджетного электрокара VW ID.1 развернут в Португалии. Ради дополнительной экономии рассматривается использование китайских компонентов.

Ранее стало известно о совместном проекте Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов. Производители готовят совместную архитектуру для моделей разных брендов. Наработки используют в новом VW ID.1.

В первую очередь серийный автомобиль будет ориентирован на Европу. А в США, скорее всего, эта модель не появится. Машину позиционируют как доступный, качественный и прибыльный электрический автомобиль. Дизайн концепта Volkswagen ID.EVERY1 отчетливо намекает на отсылки к внешности Volkswagen Golf 1 поколения. Длина кузова – 3,9 м.

Ожидается, что почти в таком же виде бюджетник Volkswagen ID.1 с привлекательной ценой 20 000 евро отправится в продажу к 2027 году. Новинка придет на смену VW Up!. В основе будет использована базовая версия платформы MEB (от Volkswagen ID.2) для самых маленьких электрокаров с передним приводом. Силовая установка мощностью до 100 л.с. обеспечит запас хода около 250 км.

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