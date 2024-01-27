Доступные и практичные: лучшие семейные автомобили 2024 года

Эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2024 года. В первую очередь внимание сосредоточили на самых практичных покупателях. Каждый из представленных универсалов в таком случае обеспечивает максимальные удобство и даже может составить альтернативу кроссоверам.

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Лучшие модели назвали в What Car. Список насчитывает очень разные машины – в том числе дорогие автомобили с премиальным позиционированием. Мы в OBOZ.UA выбрали из списка самые доступные универсалы.

Лучшие недорогие универсалы 2024 года:

Citroen C5 X;

Seat Leon;

MG 5 EV;

Skoda Octavia Combi;

Toyota Corolla Touring Sports.

Недорогой электромобиль MG5 EV понравится семьянинам, которые находят определенный интерес в модном "экологичном" движении. С учетом практичности, это один из наиболее выгодных электрокаров.

Octavia Combi – известный представитель сегмента самых практичных машин. Удобный качественный интерьер и большой багажник – сильные качества модели.

Toyota Corolla Touring Sports является экономичной машиной. Но багажник небольшой и мультимедийная система вызывает нарекания.

OBOZ.UA ранее сообщал о новом дешевом кроссовере Hyundai.