Нового соперника Toyota RAV4 от Mazda показали с эффектным дизайном

Новый кроссовер Mazda CX-5 3 поколения готовят к премьере для 2026 модельного года. Автомобиль опять составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим недорогим машинам популярного сегмента. Ожидается эффектный дизайн.

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Японскую модель Mazda CX-5 2026 модельного года ранее показывали на фото в ходе дорожных испытаний. На кузове была маскировочная пленка, из-за которой невозможно рассмотреть дизайн в подробностях. На канале TALKWHEELSPRO показали машину в попытке угадать серийный вариант.

Работа над Mazda CX-5 ведется активно. Автомобиль, скорее всего, станет немного крупнее. В то же время ожидается еще более стильный дизайн и качественные отделочные материалы в салоне Mazda CX-5.

Двигатель останется бензиновым объемом 2,5 л. Однако на базе этого мотора также появится гибридная модификация. Как и прежде, в качестве опции предложат полноприводную трансмиссию.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Mazda готовит еще один кроссовер, который окажется самым дешевым.