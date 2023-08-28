Самый дорогой автомобиль в мире оказался в 2000 раз дороже Логана. Фото

Самый дорогой новый автомобиль в мире буквально шокировал всех своей стоимостью. Мы подсчитали, сколько в цену Rolls-Royce La Rose Noire Droptail помещается бюджетник Рено Логан – около 2000 раз.

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OBOZREVATEL выяснил, что дешевый Logan, который сегодня существует в третьем поколении под именем Dacia на европейском рынке, стоит $15 830. Цена Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – 31 466 250 долларов, если переводить в понятную валюту 25 миллионов фунтов стерлингов.

Это значит, что Dacia Logan помещается в стоимость почти 2000 раз – если точнее, 1988. Умопомрачительное количество. Все становится еще хуже в случае более дешевого хэтчбека Sandero за $13 400. Таких можно купить сразу 2348 штук вместо одного Rolls-Royce. Кроссовер Duster за $20 100 – соотношение 1:1565.

Новый Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – уникальная кастомная модель британского автопроизводителя. Машину создали по эксклюзивному заказу неназванной клиентки.

Кузов окрашен в уникальный красный цвет редкого сорта французской розы, который меняет оттенок в зависимости от освещения и точки обзора на автомобиль. Модель входит в уникальную линейку из четырех экземпляров – каждый будет отличаться своим оформлением в соответствии с пожеланиями клиентов.

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