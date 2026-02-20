Самый дешевый Tesla Cybertruck оказался дороже изначальной цены

Эпатажный пикап Tesla Cybertruck получился необычным электромобилем. Но не стал доступной машиной, хотя именно это обещал Илон Маск еще в 2019 году. Спустя семь лет модель подешевела, но все равно оказалась дороже первоначальной цены.

Электромобиль Tesla Cybertruck дебютировал как довольно дорогая машина, но наконец-то стал дешевле в 2026 году. Про новый Tesla Cybertruck Dual Motor сообщает Carscoops, называя пикап провалом в коммерческом смысле.

Цена Tesla Cybertruck 2026 года в самом дешевом исполнении теперь составляет $59 990. Автомобиль с запасом хода около 500 км получил упрощенное техническое оснащение, но сохранил полный привод.

Ранее медиа сообщали, что после показа концепта Tesla собрала 2 миллиона предзаказов. Со стартом полноценных продаж из этого огромного количества только 30 000 покупателей пожелали совершить сделку.

Несмотря на обещание стартовой цены до 40 000 долларов, Tesla Cybertruck поступила в продажу от 80 000 долларов. Компания сообщала, что добавит в линейку упрощенный вариант за 60 000 в 2025 году. Однако он появился только сейчас. Цена Tesla Cybertruck в Украине колеблется в диапазоне 90-120 тысяч долларов. Но даже более дорогие премиальные автомобили оказываются намного популярнее.

