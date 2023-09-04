Электромобиль Tesla Model 3 подешевел сразу до 5500 долларов

На электромобиль Tesla Model 3 в дорестайлинговом варианте снизили цены. Некоторые экземпляры, которые есть на складах автопроизводителя, подешевели сразу на 5500 долларов.

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Об этом сообщает InsideEVs. Снижение цен коснулось всех модификаций Model 3, но только готовых экземпляров – тех, которые уже произведены в конкретных спецификациях и ждут покупателей на складах. Цены некоторых машин с учетом скидки и потенциального налогового кредита в США упали ниже 30 000 долларов.

Вероятно, компания пытается очистить запасы перед запуском на рынок обновленной Tesla Model 3, которую уже представили официально. Новая машина 2024 модельного года внутри компании известна как Project Highland. Но в продажу отправится с простым известным именем.

Изменения в дизайне очевидны: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба. Ранее многие автопроизводители взяли на вооружение похожий элемент.

Новая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. Полноприводная Long Range AWD предлагает 629 км. Модернизированная быстрая зарядка позволяет восполнить 282 км запаса хода за 15 минут.

Ориентировочно продажи Tesla Model 3 2024 модельного года начнутся до конца 2023-го.

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