Эту машину ждали все: новый бюджетник Nissan перестал быть секретом

Новую бюджетную модель Nissan Sentra 2026 года ждали все. Это компактный седан привычного формата, который теперь кажется чем-то свежим на фоне кроссоверов. Автомобиль перестал быть секретом.

Видео дня

Новый седан Nissan Sentra будет соперничать с Toyota Corolla, Skoda Octavia и Kia K4. Производитель рассказал о машине официально. Недорогой автомобиль предложит покупателям экономичность и практичность.

Дизайн, разумеется, стал современным и более эффектным. Можно даже отметить, что модель старались визуально сделать агрессивной. Определенно привлекает внимание.

Интересно, что спрос на доступные компактные модели опять высокий, поэтому новую Sentra многие очень ждали.

В линейке ожидаются бензиновые и гибридные силовые установки мощностью 130-150 л.с., которые обеспечат экономичность. В продажу новинка отправится до конца 2025 года. Цена Nissan Sentra в базовом исполнении – чуть более 20 000 долларов.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, недорогой седан Subaru сняли с производства в 2025 году.