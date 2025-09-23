УкраїнськаУКР
русскийРУС

Эту машину ждали все: новый бюджетник Nissan перестал быть секретом

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,5 т.
Nissan Sentra

Новую бюджетную модель Nissan Sentra 2026 года ждали все. Это компактный седан привычного формата, который теперь кажется чем-то свежим на фоне кроссоверов. Автомобиль перестал быть секретом.

Видео дня

Новый седан Nissan Sentra будет соперничать с Toyota Corolla, Skoda Octavia и Kia K4. Производитель рассказал о машине официально. Недорогой автомобиль предложит покупателям экономичность и практичность.

Дизайн, разумеется, стал современным и более эффектным. Можно даже отметить, что модель старались визуально сделать агрессивной. Определенно привлекает внимание.

Nissan Sentra

Интересно, что спрос на доступные компактные модели опять высокий, поэтому новую Sentra многие очень ждали.

В линейке ожидаются бензиновые и гибридные силовые установки мощностью 130-150 л.с., которые обеспечат экономичность. В продажу новинка отправится до конца 2025 года. Цена Nissan Sentra в базовом исполнении – чуть более 20 000 долларов.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, недорогой седан Subaru сняли с производства в 2025 году.