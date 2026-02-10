Самый дешевый кроссовер Mazda скоро покинет рынок. Фото

Модель Mazda CX-3 как самый дешевый кроссовер японской компании скоро покинет рынок. В компании уже готовят преемника для популярного автомобиля, но информацию о новой машине стараются держать в секрете.

Как стало известно Carscoops, уже в феврале 2026 года производство Mazda CX-3 будет остановлено. Производитель регулярно проводил модернизации, однако с 2014 года автомобиль все же устарел.

На смену CX-3 придет новый кроссовер Mazda CX-20. Возможно, эта компактная модель получит гибридную силовую установку. Разумеется, автомобиль будет намного современнее и получит актуальный корпоративный дизайн.

Также хэтчбек Mazda 2 перестанут производить до конца 2026 года. Вместо этой модели тоже появится новинка. Пока неизвестно, какое название получит компактный автомобиль.

Ранее седан и универсал Mazda 6 сняли с производства. На смену пришел электромобиль, у которого в Китае есть еще и гибридная модификация. Также кроссовер Mazda MX-30 в полностью электрической модификации решили больше не производить (гибрид останется).

