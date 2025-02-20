Самый дешевый кроссовер Mazda показали впервые. Фото

Новый доступный кроссовер Mazda окажется самой дешевой моделью компании в популярном сегменте. Амбициозную машину впервые показали в сети, хотя производитель пока старается сохранять секретность.

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Как стало известно Carscoops, в руководстве японской компании уже намекнули на разработку нового недорогого кроссовера. Он может получить название Mazda CX-20, хотя это очень предварительная информация.

Первые эскизы компактной модели Mazda показывают смелые пропорции, круглые задние фонари и огромны колеса. Последние появились здесь ради эффектной подачи, а яркий цвет лайма для кузова вполне может добраться до серийной машины.

Никаких подробностей об оснащении и габаритах нет, однако можно предположить, что новая Mazda окажется компактнее Mazda CX-3. Не стоит исключать гибридную силовую установку.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи японского производителя показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Несколько машин недавно добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям.

OBOZ.UA уже рассказывал про лучшие кроссоверы с пробегом – Mazda в списке тоже есть.