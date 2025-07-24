Самый дешевый Jeep показали с новым дизайном до премьеры

Компактный кроссовер Jeep Renegade 2 поколения готовят к премьере. Это самая дешевая модель американского производителя, которая должна стать очень популярной. Автомобиль показали с новым дизайном.

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Модель Jeep Renegade 2026 года (ориентировочная дата) активно разрабатывают, но держат в секрете. Кроссовер показали на канале TALKWHEELS с возможным дизайном. Внешность получилась узнаваемой, но машина слишком похожа на устаревшие модели бренда. Поэтому серийный автомобиль получит более эффектный дизайн.

В руководстве компании ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это как раз новый Jeep Renegade. Однако учитывая замедление рынка EV, ожидаются также гибридные и полностью бензиновые варианты.

В компании готовят еще две недорогие машины. Автомобили на агрегатах других моделей концерна Stellantis предложат покупателям по привлекательным ценам.

Ожидаемая новинка – Jeep Compass 2025 года. Модель на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland уже рассекретили. Также новый Jeep Cherokee 2025 года готовят к полноценной премьере. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA ранее показывал новый бюджетный кроссовер Renault.