Самый дешевый электроседан Mercedes вызвал ажиотаж: производство придется нарастить

Новый Mercedes CLA 3 поколения уже рассекретили официально как самый дешевый электроседан немецкой компании. Эта модель вызвала настолько мощный ажиотаж, что производителю придется нарастить производство.

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Как стало известно Motor1, модель Mercedes-Benz CLA 2026 года оказалась очень популярной. Конкретное количество полученных заказов неизвестно, но отмечается, что немецкая компания к концу 2025 года введет третью смену для производства автомобиля из-за высокого спроса.

Модель Mercedes-Benz CLA пока рассекретили как седан (который вырос до 4,7 м в длину), затем покажут универсал.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения позже предложит более широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы. Будут три уровня форсировки на 140, 170 и 190 сил.

Цена Mercedes CLA 3 поколения стартует с 55 000 евро в электрической модификации. Позже состоится рыночный дебют модели с ДВС, такой автомобиль окажется дешевле.

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