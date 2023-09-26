Самый дешевый электромобиль от Renault удивил способностями в горах

Бюджетный кроссовер Dacia Spring, который является европейским вариантом самого дешевого электромобиля Renault для Китая – City K-ZE – удивил своими способностями в горах. Машину отправили в условия, для которых она просто не создавалась.

Тем не менее, согласно видео на канале CosminMCS в YouTube, городской (по большому счету) электрокар способен удивить своего владельца. Машину отправили покорять румынские Карпаты.

Электромобиль Dacia Spring к бездорожью совсем не готов. Да и на асфальте максимальная мощность силовой установки в 65 л.с. едва ли продемонстрирует достойную динамику. Более того, перед началом приключения владелец даже не заменил стандартные покрышки на внедорожные.

Видео дня

Перепады высот, сложный рельеф, неровности, гравий и даже мокрые поверхности не остановили бюджетный электрокар. И низкий клиренс ему не помешал.

Дешевый Dacia Spring, который в Европе продают от 15 800 евро (с учетом налоговой льготы в 5000 евро), поднялся на высоту 1500 м. И даже спустился обратно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новой Tesla Cybertruck, которая показала свои необычные возможности.