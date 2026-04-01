Самый дешевый электромобиль Cupra готов к премьере. Фото

Cupra Raval

Новый Cupra Raval 2027 модельного года – самый дешевый электромобиль под дочерним брендом SEAT. Долгожданный автомобиль уже готов к премьере, его показали на официальных фото.

Про модель Cupra Raval уже многое известно. А Carscoops сообщает, что дебют машины состоится 9 апреля – совсем скоро.

В продажу электрокар Cupra Raval отправится до конца 2026 года. Официально внешность пока скрывают, поэтому машину показывают с маскировкой на кузове.

Cupra Raval

Электрокар Cupra построен на базе компактной модели Volkswagen, которая скоро сменит VW Polo. Затем в производство отправится новая Skoda Epiq с использованием тех же технических компонентов.

Компактный электромобиль длиной около 4 м получит модификации с электромоторами мощностью от 208 до 233 л.с. в топовом исполнении Cupra Raval VZ. Запас хода – до 450 км. Ожидается, что базовая цена составит примерно 25 000 евро.

