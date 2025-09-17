Самый дешевый электрокар VW превратили в новую Audi. Фото

Новая модель Audi A3 e-tron 2026 года станет самым дешевым электрокаром бренда. Машину построили на базе недорогого VW ID.3 и показали на первых фото. Премьера автомобиля приближается.

Однако электромобиль Audi A3 e-tron пока держат в секрете. Но у Carscoops появились первые фото тестового прототипа. Машину выпустили на дорогу с кузовом Volkswagen, поэтому пока никаких выводов о дизайне сделать нельзя.

При этом производство автомобиля планируется начать в 2026 году. До тех пор о машине наверняка появится больше подробностей. Техническая часть будет основана на ID.3.

Немецкий автопроизводитель также готовит серьезный редизайн модели Volkswagen ID.3. Ожидается, что внешность электрокара получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами.

Однако изменением дизайна дело не обойдется – электромобиль претерпит более масштабную модернизацию. Анонсированы изменения в интерьере с модифицированным мультимедийным комплексом и увеличенным количеством физических переключателей и настоящих кнопок.

