Самый дешевый электрокар Украины освоит новый рынок. Фото

Бюджетный BYD Seagull из Китая – самый дешевый электрокар Украины. Официально в нашей стране эту машину не продают, но ее все равно ввозят и реализуют. В 2024 году модель стала еще доступнее, а теперь готовится освоить новый рынок.

По информации Bloomberg, BYD Seagull начнут продавать в Европе с 2025 года. Цена модели 2024 года в Китае – от 9700 долларов. Бюджетный электромобиль BYD появился в Украине по привлекательной цене в 13 600 долларов. Однако в Европе эта машина будет дороже – около 20 000 евро.

Официально в нашей стране эти модели не продаются. Но в последнее время очень популярно ввозить такие машины из КНР. Именно так на первое место продаж в своем сегменте вырвался кроссовер Volkswagen ID.4, хотя тоже не представлен в Украине официально.

Компактный BYD Seagull получил эффектный дизайн, который особенно интересно раскрывается с яркими оттенками кузова. В движение бюджетный автомобиль приводит электромотор мощностью 75 л.с.

Батарейный блок емкостью около 40 кВтч обеспечивает более 400 км запаса хода. Однако это официальные данные производителя – в реальности можно рассчитывать, что показатель снизится в 1,5-2 раза.

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