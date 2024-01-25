Китайский соперник Toyota RAV4 вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Китайская компания Great Wall предложила потенциальным покупателям познакомиться с мощным кроссовером Tank 330. Это недорогой соперник Toyota RAV4, который получил новый мотор и вызвал ажиотаж на рынке.

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Детали стали известны Carscoops. Tank 330 – более мощная вариация стандартной модели Tank 300, которая по традиции для китайских автомобилей копирует дизайн известных зарубежных внедорожников.

Однако новинка получила доработанную внешность с новыми бамперами, расширенными арками и другими колесами. На крыше установили маленький спойлер.

Под капотом – 3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом мощностью 355 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Мотор соединен с автоматической коробкой передач, приводящей в движение все четыре колеса.

Мощность оказалась чуть выше, чем у топовой гибридной Toyota RAV4 Prime. На новый Tank 330 заметили высокий спрос. Производитель собрал много предзаказов, при этом первую тысячу зафиксировали в первые шесть секунд.

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