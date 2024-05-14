Самый дешевый электрокар Mini показали на новых фото

Новый Mini Cooper 2024 года уже представили официально в модификации без ДВС. Теперь самый дешевый электрокар британского бренда показали на новых фото в сети. Скоро новинка отправится в продажу.

OBOZ.UA напоминает, что объявленная британская стоимость Mini Cooper S 2024 года в электрическом исполнении – от 34 500 фунтов. Как всегда, дизайн нового Mini оказался эволюционным, с узнаваемым силуэтом.

Отдельные детали вновь вдохновлены ретро-темой. Это значит, что узнаваемые круглые фары никуда не делись. А задние фонари получили новую смелую треугольную форму.

Спереди на решетке установили заглушку в цвет кузова, а ниже в бампере есть воздухозаборник. Дизайнеры создали довольно спортивный и аккуратный стиль.

Электрических вариантов Mini Cooper подготовили два – мощностью 184 и 218 сил. Батарейных блоков тоже предложат два – емкостью 40 и 54 кВтч. Запас хода составляет 305 и 402 км.

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