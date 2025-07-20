Новый практичный бюджетник Renault показали с другим дизайном. Фото

Новый бюджетный кроссовер Renault Boreal 2026 модельного года официально рассекретили как практичный современный автомобиль. Теперь его показали с другим дизайном в сети.

Видео дня

Модель, которая оказалась крупнее Renault Duster, ранее показали в подробностях на официальных фото. А на канале TALKWHEELS автомобиль продемонстрировали с альтернативной внешностью. Впрочем, получилось похоже на серийную машину.

Большой бюджетный кроссовер построен на модифицированной платформе Renault Duster и является перелицованной моделью Dacia Bigster. При этом в отличие от оригинала кроссовер Boreal получил уникальный дизайн.

Двигатель пока заявлен один – бензиновый турбо 1,3 л (154 л.с.), но силовые установки могут отличаться в зависимости от рынка. Отмечается, что Boreal разработали в том числе для Восточной Европы. Это касается и Украины, ведь модели Dacia у нас не продаются.

Цена Dacia Bigster 2025 года – от 24 000 евро за базовый вариант. Кроссовер Boreal может оказаться немного дороже, но это примерный ориентир.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер Subaru.