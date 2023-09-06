Возрождение Lancia: компания готовит доступный электрокар с запасом хода 400 км. Фото

Новый хэтчбек Lancia Ypsilon следующего поколения появится в 2024 году. С этого доступного электрокара начнется долгожданное возрождение Lancia. Запас хода новинки составит 400 км.

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Итальянскую компанию, которая находится под контролем Fiat, "штормит" уже около 20 лет. За это время не раз поднимали тему закрытия бренда. Однако, по информации Motor.es, уже в следующем году появится компактный хэтчбек Lancia Ypsilon следующего поколения с электрической силовой установкой.

О дизайне пока информации нет. Существует предположение, что внешность выполнят в стиле эффектного концепта Lancia Pu+Ra HPE. Именно эту стилистику взяли за основу художники и показали свой взгляд на возможный дизайн.

Новая Lancia Ypsilon 2024 года станет очень близким родственником Peugeot 208 и Opel Corsa. Итальянский электрокар получит 156-сильный мотор и батарею емкостью 54 кВтч с запасом хода около 400 км.

Возможно появление гибридных силовых установок. Однако с 2026 года Lancia решено превратить в производителя исключительно электромобилей. Поэтому, возможно, новые модели уже не увидят ДВС.

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