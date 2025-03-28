Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Как и пассажиры-люди, ваш четырехлапый друг также заслуживает путешествия в безопасности и комфорте. Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем собаки, выбирайте авто с учетом ее интересов тоже.

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А помогут вам в этом эксперты Autoexpress. Они отобрали машины с просторными багажниками и модели, предлагающие полезные аксессуары для владельцев животных. Любые модели с чрезмерно жестким ходом не попали в рейтинг – для собаки должно быть не только достаточно места, ее еще не должно трясти в дороге.

Skoda Octavia Estate

Простота и долговечность универсала Skoda Octavia Estate делают его безупречным и для перевозки собак. Хотя качество салона очень хорошее для перевозки людей – оно может даже соперничать с более дорогими автомобилями премиум-класса – все здесь собрано также достаточно надежно, чтобы справиться и с четырехлапым пассажиром. Ремень безопасности для собаки Skoda станет привлекательной дополнительной опцией для многих. Однако его можно использовать только на заднем сиденье, поэтому было бы хорошо соединить его с опцией защитного чехла для заднего сиденья. С объемом багажника 640 литров Octavia Estate легко вместит пару собак и все нужные для них вещи.

Dacia Duster

Большой, простой, крепкий и доступный, Dacia Duster привлекательный вариант независимо от того, есть ли у вас собака. С 594 литрами багажника, который можно увеличить до 1696 литров при сложенных задних сиденьях, в нем достаточно места для вашего четырехлапого друга. Даже очень большого. А низкая цена и довольно скромный салон в таком случае даже преимущество – вам не придется переживать за загрязненный шерстью интерьер. Вместо этого материалы в Duster являются более износостойкими.

Skoda Elroq

Несколько более компактный, чем его старший брат Enyaq, Elroq также обеспечивает достаточно места для пассажиров-людей и собак как спереди, так и сзади. А даже самая маленькая в линейке батарея объемом 52 кВтч обеспечивает достаточно приличный запас хода в 375 км. Кстати, собственные исследования чешского автобренда показывают, что собаки более спокойно чувствуют себя именно в электромобилях. Салон также хорош и прочен и должен хорошо выдержать грязные лапы и когти. Тем не менее, для большей безопасности вы, возможно, захотите закрыть некоторые самые яркие части обивки.

Land Rover Defender

Чем Land Rover Defender точно понравится собачникам, так это тем, что его салон очень легко моется. При этом он сохраняет все внедорожные возможности и крепость, которые сделали его легендарным. В багажнике тоже много места, поэтому вы сможете взять свою собаку в настоящее путешествие. А еще – выбрать что-нибудь из ассортимента индивидуальных аксессуаров для домашних животных Land Rover. Список опций включает все: от пандуса, который поможет вашему четвероногому другу преодолеть достаточно высокий зазор между землей и полом багажника, до нескольких разделителей салона, складной переноски для домашних животных и портативной системы ополаскивания, которая будет полезна как для очистки грязи из лап, так и для промывки грязных сапог водителей или пассажиров.

Dacia Jogger

Достаточно одного взгляда на Dacia Jogger, чтобы получить ясное представление о том, насколько он просторен внутри. Его необычный дизайн, похоже, сочетает в себе черты небольшого фургона, универсала, внедорожника и минивэна. Это означает, что у вас есть выбор между семью сиденьями или 1807 литрами грузового пространства. Да, в салоне много недорогих пластиковых деталей, но они хорошо собраны и легко моются после поездки с собакой.

Citroen E-Berlingo

Citroen Berlingo выпускается в двух вариантах: фургон или минивэн на базе фургона. Конечно, это означает, что внутри достаточно места, и как людям, так и большим собакам здесь будет где развернуться. Еще одним важным преимуществом для вашего четырехлапого друга является то, что ему не придется прыгать так высоко, как в случае с внедорожником, чтобы залезть и вылезти из багажника. А задняя дверь в стиле фургона значительно облегчает доступ, что означает снижение риска травмы или несчастного случая.

Mercedes E-Class Estate

Если вы являетесь владельцем собаки, который хочет перевозить своего любимого питомца в роскоши, то вы найдете не так много вариантов лучше, чем Mercedes E-Class Estate. E-Class Estate это абсолютный фаворит загородных жителей, удобный в дальних поездках, а также известный отличным качеством салона, плавным ходом и изысканностью. Чтобы защитить ваш E-Class от следов когтей, производитель предлагает дополнительный складной коврик для защиты порога. А еще багажник модели может закрываться сам после того, как оттуда выйдут все собаки. Кстати, объем багажника составляет 615 литров.

Skoda Superb Estate

Это уже третья Skoda в этом списке. И это не зря. Skoda Superb Estate ориентирован на комфорт, а не на производительность, и, будучи просторным универсалом, имеет огромный багажный отсек объемом 690 литров, в котором ваша собака или собаки могут удобно разлечься. Модель даже предлагает ряд аксессуаров для багажного отделения, которые сделают его использование более практичным. А запрыгивать в него животному будет достаточно легко из-за низкой посадки кузова. Если же ваши руки занять чихуахуа или йоркширским терьером, то опциональная задняя дверь с электроприводом закроется и без вашей помощи.

Honda Jazz

Это самая маленькая машина в этом списке, но не позволяйте ее облику обмануть вас, потому что внутри нее достаточно места для путешествий с собаками. Все благодаря искусно спроектированным задним сиденьям, которые делают Honda Jazz одним из самых практичных супермини на рынке. Сложить можно либо только их спинки, либо и убрать их полностью. Это значит, что более высокие предметы или собаки могут с удивительной легкостью поместиться в пространство между передними и задними сиденьями, так что вашему любимцу не придется ограничиваться только багажником.

Ford Tourneo Connect

Если у вас очень большая собака, вы, возможно, иногда задумывались, что вам лучше купить фургон. Однако, прежде чем вы решитесь на что-нибудь радикальное, попробуйте этот минивэн на базе фургона и насладитесь весьма полезным сочетанием возможностей для перевозки пассажиров и грузов. Ford Tourneo Connect разделяет ряд компонентов из Volkswagen Caddy, однако имеет лучшую комплектацию, чем его германский аналог. Сложите задние сиденья, и ваша собака получит в свое распоряжение потрясающие 2556 литров пространства (увеличиваясь до 3105 литров у модели с длинной колесной базой). Низкий грузовой борт Tourneo Connect также сделает посадку и высадку животного легкими.

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