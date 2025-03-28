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Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Юлия Потерянко
Авто Oboz
6 минут
129
Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Как и пассажиры-люди, ваш четырехлапый друг также заслуживает путешествия в безопасности и комфорте. Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем собаки, выбирайте авто с учетом ее интересов тоже.

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А помогут вам в этом эксперты Autoexpress. Они отобрали машины с просторными багажниками и модели, предлагающие полезные аксессуары для владельцев животных. Любые модели с чрезмерно жестким ходом не попали в рейтинг – для собаки должно быть не только достаточно места, ее еще не должно трясти в дороге.

Skoda Octavia Estate

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Простота и долговечность универсала Skoda Octavia Estate делают его безупречным и для перевозки собак. Хотя качество салона очень хорошее для перевозки людей – оно может даже соперничать с более дорогими автомобилями премиум-класса – все здесь собрано также достаточно надежно, чтобы справиться и с четырехлапым пассажиром. Ремень безопасности для собаки Skoda станет привлекательной дополнительной опцией для многих. Однако его можно использовать только на заднем сиденье, поэтому было бы хорошо соединить его с опцией защитного чехла для заднего сиденья. С объемом багажника 640 литров Octavia Estate легко вместит пару собак и все нужные для них вещи.

Dacia Duster

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Большой, простой, крепкий и доступный, Dacia Duster привлекательный вариант независимо от того, есть ли у вас собака. С 594 литрами багажника, который можно увеличить до 1696 литров при сложенных задних сиденьях, в нем достаточно места для вашего четырехлапого друга. Даже очень большого. А низкая цена и довольно скромный салон в таком случае даже преимущество – вам не придется переживать за загрязненный шерстью интерьер. Вместо этого материалы в Duster являются более износостойкими.

Skoda Elroq

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Несколько более компактный, чем его старший брат Enyaq, Elroq также обеспечивает достаточно места для пассажиров-людей и собак как спереди, так и сзади. А даже самая маленькая в линейке батарея объемом 52 кВтч обеспечивает достаточно приличный запас хода в 375 км. Кстати, собственные исследования чешского автобренда показывают, что собаки более спокойно чувствуют себя именно в электромобилях. Салон также хорош и прочен и должен хорошо выдержать грязные лапы и когти. Тем не менее, для большей безопасности вы, возможно, захотите закрыть некоторые самые яркие части обивки.

Land Rover Defender

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Чем Land Rover Defender точно понравится собачникам, так это тем, что его салон очень легко моется. При этом он сохраняет все внедорожные возможности и крепость, которые сделали его легендарным. В багажнике тоже много места, поэтому вы сможете взять свою собаку в настоящее путешествие. А еще – выбрать что-нибудь из ассортимента индивидуальных аксессуаров для домашних животных Land Rover. Список опций включает все: от пандуса, который поможет вашему четвероногому другу преодолеть достаточно высокий зазор между землей и полом багажника, до нескольких разделителей салона, складной переноски для домашних животных и портативной системы ополаскивания, которая будет полезна как для очистки грязи из лап, так и для промывки грязных сапог водителей или пассажиров.

Dacia Jogger

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Достаточно одного взгляда на Dacia Jogger, чтобы получить ясное представление о том, насколько он просторен внутри. Его необычный дизайн, похоже, сочетает в себе черты небольшого фургона, универсала, внедорожника и минивэна. Это означает, что у вас есть выбор между семью сиденьями или 1807 литрами грузового пространства. Да, в салоне много недорогих пластиковых деталей, но они хорошо собраны и легко моются после поездки с собакой.

Citroen E-Berlingo

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Citroen Berlingo выпускается в двух вариантах: фургон или минивэн на базе фургона. Конечно, это означает, что внутри достаточно места, и как людям, так и большим собакам здесь будет где развернуться. Еще одним важным преимуществом для вашего четырехлапого друга является то, что ему не придется прыгать так высоко, как в случае с внедорожником, чтобы залезть и вылезти из багажника. А задняя дверь в стиле фургона значительно облегчает доступ, что означает снижение риска травмы или несчастного случая.

Mercedes E-Class Estate

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Если вы являетесь владельцем собаки, который хочет перевозить своего любимого питомца в роскоши, то вы найдете не так много вариантов лучше, чем Mercedes E-Class Estate. E-Class Estate это абсолютный фаворит загородных жителей, удобный в дальних поездках, а также известный отличным качеством салона, плавным ходом и изысканностью. Чтобы защитить ваш E-Class от следов когтей, производитель предлагает дополнительный складной коврик для защиты порога. А еще багажник модели может закрываться сам после того, как оттуда выйдут все собаки. Кстати, объем багажника составляет 615 литров.

Skoda Superb Estate

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Это уже третья Skoda в этом списке. И это не зря. Skoda Superb Estate ориентирован на комфорт, а не на производительность, и, будучи просторным универсалом, имеет огромный багажный отсек объемом 690 литров, в котором ваша собака или собаки могут удобно разлечься. Модель даже предлагает ряд аксессуаров для багажного отделения, которые сделают его использование более практичным. А запрыгивать в него животному будет достаточно легко из-за низкой посадки кузова. Если же ваши руки занять чихуахуа или йоркширским терьером, то опциональная задняя дверь с электроприводом закроется и без вашей помощи.

Honda Jazz

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Это самая маленькая машина в этом списке, но не позволяйте ее облику обмануть вас, потому что внутри нее достаточно места для путешествий с собаками. Все благодаря искусно спроектированным задним сиденьям, которые делают Honda Jazz одним из самых практичных супермини на рынке. Сложить можно либо только их спинки, либо и убрать их полностью. Это значит, что более высокие предметы или собаки могут с удивительной легкостью поместиться в пространство между передними и задними сиденьями, так что вашему любимцу не придется ограничиваться только багажником.

Ford Tourneo Connect

Самые удобные автомобили для владельцев собак: свежий рейтинг

Если у вас очень большая собака, вы, возможно, иногда задумывались, что вам лучше купить фургон. Однако, прежде чем вы решитесь на что-нибудь радикальное, попробуйте этот минивэн на базе фургона и насладитесь весьма полезным сочетанием возможностей для перевозки пассажиров и грузов. Ford Tourneo Connect разделяет ряд компонентов из Volkswagen Caddy, однако имеет лучшую комплектацию, чем его германский аналог. Сложите задние сиденья, и ваша собака получит в свое распоряжение потрясающие 2556 литров пространства (увеличиваясь до 3105 литров у модели с длинной колесной базой). Низкий грузовой борт Tourneo Connect также сделает посадку и высадку животного легкими.

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