Лучшие б/у авто для экономных водителей: топ-10 машин

Б/у автомобили на вторичном рынке предлагают покупателям низкие цены. Однако будущие водители также обращают внимание на потерю стоимости – это важный аспект для самых экономных покупателей.

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Машины, которые быстро дешевеют, нельзя назвать выгодными. Ведь в будущем при перепродаже владелец сохранит меньший процент первоначальной стоимости. Эксперты iSeeCars назвали лучшие б/у машины, а мы в OBOZ.UA выбрали топ-10 наиболее недорогих.

Какие автомобили медленно дешевеют за 5 лет:

Toyota Tacoma (26%) – $8217; Honda Civic (28%) – $6987; Chevrolet Camaro (28%) – $8653; Toyota Tundra (29,1%) – $11 659; Ford Mustang (29,2%) – $9325; Toyota Corolla Hatchback (30,1%) – $7156; Subaru BRZ (30,2%) – $9424; Toyota RAV4 (30,9%) – $9233; Toyota 4Runner (31,3%) – $12 753; Toyota Corolla (31,4%) – $7004.

В скобках указан процент стоимости, который машина теряет за пятилетний срок. Напротив – выражение этой потери в реальных деньгах. Фактически именно такую суму потерял первый владелец, который купил новую машину 5 лет назад.

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