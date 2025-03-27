Лучшие б/у авто для экономных водителей: топ-10 машин
Б/у автомобили на вторичном рынке предлагают покупателям низкие цены. Однако будущие водители также обращают внимание на потерю стоимости – это важный аспект для самых экономных покупателей.
Машины, которые быстро дешевеют, нельзя назвать выгодными. Ведь в будущем при перепродаже владелец сохранит меньший процент первоначальной стоимости. Эксперты iSeeCars назвали лучшие б/у машины, а мы в OBOZ.UA выбрали топ-10 наиболее недорогих.
Какие автомобили медленно дешевеют за 5 лет:
- Toyota Tacoma (26%) – $8217;
- Honda Civic (28%) – $6987;
- Chevrolet Camaro (28%) – $8653;
- Toyota Tundra (29,1%) – $11 659;
- Ford Mustang (29,2%) – $9325;
- Toyota Corolla Hatchback (30,1%) – $7156;
- Subaru BRZ (30,2%) – $9424;
- Toyota RAV4 (30,9%) – $9233;
- Toyota 4Runner (31,3%) – $12 753;
- Toyota Corolla (31,4%) – $7004.
В скобках указан процент стоимости, который машина теряет за пятилетний срок. Напротив – выражение этой потери в реальных деньгах. Фактически именно такую суму потерял первый владелец, который купил новую машину 5 лет назад.
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