Самые надежные маленькие внедорожники: свежий рейтинг

Маленькие внедорожники занимают важную нишу среди автомобилистов, ищущих компактные, но надежные средства для ежедневных поездок. Рейтинг надежности таких моделей впечатляет, в частности, в исследовании они показали очень высокие показатели, превышая даже более крупные автомобили в некоторых категориях.

Видео дня

Хотя малые внедорожники часто не могут похвастаться огромным пространством, они однако отличаются стильным дизайном и хорошими результатами на дорогах. Лидерами рейтинга стали модели, сочетающие высокий уровень комфорта с минимальными проблемами в процессе эксплуатации. Преимущественно эти автомобили удовлетворяют потребности ищущих сочетания функциональности и надежности.

Mini Countryman (2017-2024)

Рейтинг надежности: 99,7%

Mini Countryman – идеальный выбор для тех, кто ищет компактный внедорожник с отличными ходовыми характеристиками. Этот автомобиль сочетает в себе высокую управляемость и минимальный крен кузова. Хотя жесткость подвески может быть выше, чем у других моделей, это компенсируется отличной стабильностью на дороге. С надежностью на уровне 99,7%, Mini Countryman признан самым лучшим маленьким внедорожником. Владельцы сообщают, что проблемы с этой моделью встречаются очень редко, и большинство из них связано с кузовными работами.

Audi Q2 (2016-настоящее время)

Рейтинг надежности: 99,5%

Audi Q2 – это небольшой внедорожник, отличающийся экономичностью и превосходным удержанием стоимости. Его компактные размеры не мешают ему быть очень удобным в езде и экономичным на пути, особенно модели с двигателем 1.5 литра. Владельцы этой модели почти не сталкивались с проблемами, и только 3% упомянули о неисправностях, в основном связанных с двигателем. Со всеми проблемами Audi справился быстро.

Hyundai Kona (2017-2023)

Рейтинг надежности: 98,2%

Hyundai Kona является одним из самых универсальных маленьких внедорожников, сочетающих в себе как бензиновые, так и гибридные варианты. Обновленная версия Kona имеет значительно улучшенный стиль, простор в интерьере и новейшие технологии. Проблемы с этой моделью обычно возникают на электрических системах или в навигационных системах. Хотя гибридные версии показали более высокий уровень неисправностей, ремонты выполняются быстро.

Dacia Duster (2018-настоящее время)

Рейтинг надежности: 98,8%

Dacia Duster предлагает отличное соотношение цены и качества, сохраняя при этом хорошую способность к бездорожью и достаточный уровень комфортности. Модель получила хорошие отзывы за свою надежность, при этом лишь 7% владельцев сообщили о неисправностях, в основном касающихся электроники. Все поломки были устранены быстро.

Hyundai Kona (2017-2023)

Рейтинг надежности: 98,7%

Бензиновая версия Hyundai Kona также продолжает оставаться одной из самых надежных в своем классе. Этот автомобиль поражает резвостью на дороге, низким уровнем расхода горючего и хорошими отзывами от владельцев. Проблемы с системами кондиционирования и выхлопа встречаются редко, а все поломки устраняются быстро.

Volkswagen T-Roc (2018-теперь)

Рейтинг надежности: 98,4%

Volkswagen T-Roc – это маленький внедорожник, сочетающий стиль, комфорт и экономичность. Владельцы моделей этого бренда отмечают высокую надежность и минимальное количество поломок, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет компактный автомобиль. Только 10% автомобилей испытывали проблемы, среди которых основными были поломки кузова, тормозов и навигационной системы.

Volkswagen T-Cross (теперь 2019)

Рейтинг надежности: 98,0%

T-Cross — меньшая модель по сравнению с T-Roc, но также имеет много преимуществ, таких как лучшая экономичность и более дешевая стоимость. Несмотря на это, он также не лишен проблем, в частности, с выхлопом и электрическими системами. Производитель производил ремонты бесплатно, а большинство неисправностей решали за день или меньше.

Suzuki Vitara (2015-настоящее время)

Рейтинг надежности: 97,7%

Suzuki Vitara – компактный внедорожник, сочетающий в себе хорошую живость и комфорт. Хотя она и не идеальна с точки зрения качества материалов интерьера, она имеет отличную надежность и стабильно работает без серьезных поломок. Проблемы в основном касались, и большинство из них были исправлены на средства производителя.

Honda HR-V (2015-2022)

Рейтинг надежности: 97,1%

Honda HR-V отличается своей практичностью и надежностью, хотя цена может быть несколько выше, чем у конкурентов. Модели старшего поколения были более надежными, с меньшим уровнем неисправностей по сравнению с новыми. Больше всего проблем наблюдалось с кондиционером и батареей, но они были решены за короткое время.

Toyota C-HR (2016-2023)

Рейтинг надежности: 96,8%

Toyota C-HR, благодаря своему футуристическому дизайну и комфортным характеристикам, является отличным вариантом для тех, кто ищет компактный и стильный внедорожник. Проблемы с этой моделью обычно затрагивают электрические системы, в частности батареи.

OBOZ.UA ранее писал о лучших авто для тех, чей бюджет для покупки транспорта достаточно ограничен.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.