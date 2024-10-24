Самые мощные авто в мире: топ-10 моделей

Современные суперкары выдают невиданную до сих пор мощность в 1000 лошадиных сил и более. И даже некоторые внедорожники и семейные седаны способны развивать схожие показатели, при этом сверхмощность начали демонстрировать и электромобили.

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Поскольку соревнование в количестве лошадиных сил не замедляется, издание Motor1 решило собрать список самых мощных серийных авто 2024 и 2025 модельного года. Все они имеют разрешение для езды по дорогам общего пользования в Великобритании и рассматриваются в заводских спецификациях. Вот десятка самых мощных в порядке возрастания количества "лошадок" под капотом.

SSC Tuatara

1 350 л. с., 1 335 Н-м

SSC Tuatara побил свой рекорд скорости, достигнув 475 км/ч в мае прошлого года. Редкий гиперкар имеет двойной турбонаддув V-8 с красной линией на уровне 8 800 оборотов в минуту, что обеспечивает 1350 лошадиных сил на топливе с октановым числом 91 или до 1 750 лошадиных сил на этаноле. Лучше всего то, что он работает в паре с семиступенчатой механической коробкой передач.

Koenigsegg CC850

1 385 л. с., 1 383 Н-м

Этот винтажный на вид мегакар выжимает безумные 1 385 лошадиных сил из своего 5,0-литрового V-8 с двойным турбонаддувом. Это дает CC850 соотношение мощности к весу в одну лошадиную силу на килограмм. Что еще более удивительно, Koenigsegg имеет механическую коробку передач – девятиступенчатая трансмиссия с несколькими сцеплениями может переключаться самостоятельно, или вы можете переключить ее в ручной режим, где закрытый рычаг переключения передач и педаль сцепления ведет себя так же, как олдскульная "ручка".

Bugatti Tourbillon

1 775 л. с.

В ближайшем будущем Bugatti перейдет на полностью электрические трансмиссии благодаря недавно заключенному партнерству бренда с хорватским инноватором в сфере электромобилей Rimac. Так что подумайте о Tourbillon с его гибридной трансмиссией, построенной на атмосферном двигателе V-16, как о прощальной вечеринке для внутреннего сгорания. Один только двигатель выдает 986 лошадиных сил. Добавьте два электродвигателя на передней оси и один, приводящий в движение задние колеса, и вы получите суммарные 1 775 лошадиных сил. Разгон от 0 до 100 км/ч, который занимает 2,0 секунды, максимальную скорость модели оценивают в 445 км/ч. Однако цена в 4,6 млн. долларов делает эту модель, мягко говоря, недостижимой для большинства из нас.

Rimac Nevera

1 813 л. с., 2 360 Н-м

Rimac явно знает, как выжимать бешеную энергию из электродвигателей. Суперкар Nevera EV может похвастаться общей мощностью 1 813 лошадиных сил, чего достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч всего за 1,85 секунды. Nevera побила массу рекордов, включая рекорд самого быстрого электромобиля с максимальной скоростью 415 км/ч. Если вы хотите его приобрести, вам придется заработать более 2,2 миллионов долларов.

Hennessey Venom F5

1 817 л. с., 1 617 Н-м

Вообще-то, купе Venom F5 уже полностью распродано. Но если у вас есть несколько лишних миллионов долларов, вы все еще можете подать заявку на F5 Roadster или новый F5 Revolution с аэродинамикой, ориентированной на трассу. В любой версии вы получите гиперкар с двойным турбонаддувом 6,6-литровым двигателем V-8 мощностью 1 817 лошадиных сил и 1 617 Н-м крутящего момента с максимальной скоростью более 480 километров в час.

Pininfarina B95

1 877 л. с., 2 360 Н-м

Итальянская конюшня Pininfarina выпустила всего 10 экземпляров модели B95. Его четырёхмоторная силовая установка выдает 1 877 л.с. и 2 360 Н-м крутящего момента, благодаря чему он разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2,0 секунды и развивает максимальную скорость 300 км/ч. Стоимость? Крутые 4,8 миллиона долларов.

Pininfarina Battista

1 900 л. с., 2 360 Н-м

Этот изящный итальянский аналог Rimac Nevera имеет чуть больше мощности, чем его хорватский двоюродный брат, упаковывая 1 900 лошадиных сил и 2 360 Н-м крутящего момента благодаря четырем синхронным электродвигателям с постоянными магнитами. Его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Lotus Evija

1 972 л. с., 1 700 Н-м

Конюшня Lotus, которая сейчас принадлежит китайскому автомобильному гиганту Geely, сосредотачивается на высокопроизводительных электромобилях, и суперкар Evija с без малого 2 000 лошадиных сил, безусловно, отвечает этим требованиям. Приобрести модель можно за 2,3 миллиона долларов.

Aspark Owl

1 984 л. с., 2 000 Н-м

Если вы никогда не слышали об Aspark Owl, то знакомьтесь – это японский гиперкар, дебютировавший в серийной форме в 2020 году. И вы все еще можете купить его сегодня, но для этого вам нужно иметь свободные 3,1 миллиона долларов. Полностью электрический гиперкар имеет 1 984 лошадиные силы и крутящий момент 2000 Н-м, и он может разгоняться до 100 км/ч за смешные 1,72 секунды.

Koenigsegg Gemera

2 300 л.с., 2 750 Н-м

Gemera – это четырехместный суперкар, объединяющий 5,0-литровый V-8 с двойным турбонаддувом Koenigsegg и сложную электрическую трансмиссию, чтобы получить потрясающие 2 300 лошадиных сил. О цене этого зверя даже думать страшно

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