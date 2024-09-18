Самые дешевые модели Mitsubishi покинут рынок. Фото

Mitsubishi остановит продажу бюджетной модели Mitsubishi Mirage и ее близнеца Mitsubishi Space Star для Европы. Это самые дешевые автомобили японской компании на глобальном рынке.

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В начале 2025 года эти модели уже не будут доступны покупателям. Ранее остановку производства анонсировали для седана Mitsubishi Mirage и хэтчбека Mirage G4, которые продаются в США. По информации Motor1, европейские продажи аналогичной модели Space Star тоже остановят.

На домашнем японском рынке эту машину не предлагают уже два года. Интересно, что бюджетный автомобиль, несмотря на возраст, оказался популярным в 2024 году и вызвал настоящий ажиотаж.

Продажи Mitsubishi Mirage в США в 2024 году выросли на 85%, то есть увеличились почти вдвое. С начала года компания реализовала более 10 000 экземпляров бюджетной модели. Это действительно интересно, ведь продажи Mirage, который дебютировал в 2011 году, в последнее время снижались.

На смену для американского рынка может прийти новый кроссовер Mitsubishi Xforce. Его презентовали недавно. Хотя на 2025 год эту информацию в североамериканском подразделении компании не уточняли. В Европе место Space Star займет базовый вариант Mitsubishi Colt, который теперь является копией Renault Clio.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер на базе VW.