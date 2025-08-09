Долгожданного соперника Mustang от Dodge показали на новых фото
Новый Dodge Charger 2025 года наконец-то отправился в продажу с бензиновым двигателем после электрокара. Соперник Mustang должен был получиться недорогим маслкаром, однако неприятно удивил своей ценой.
OBOZ.UA напоминает, что модель Dodge Charger Sixpack 2025 оказалась дороже, чем ожидалось. Автомобиль доступен в кузовах купе и седан. Его показали на новых официальных фото.
Бензиновый Dodge Charger Sixpack получил рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил. В стандарте у машины полный привод. При этом ожидается, что позже также появится классический V8 HEMI.
Спорткар должен был получиться недорогим. Учитывая, что за предшественника просили от 30 000 долларов, с учетом корректировки на новую машину стоимость до 40 тысяч казалась адекватной. Однако цена Dodge Charger 2025 стартует с $51 990.
Мощный электрокар Dodge Charger Daytona отправился в продажу с несколькими силовыми установками мощностью 496 и 670 л.с. Оба варианта двухмоторные и полноприводные. Запас хода – от 418 до 510 км в зависимости от исполнения. За электрокар просят минимум 59 000 долларов.
