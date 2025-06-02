Долгожданный недорогой Jeep 2026 года показали со всех сторон. Фото

Долгожданный внедорожник Jeep Cherokee 2026 модельного года показали на фото, хотя полноценная премьера еще не состоялась. Этот недорогой автомобиль присоединится к очень популярному сегменту.

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Первые фото Jeep Cherokee 6 поколения показали совсем недавно. Но производитель раскрыл дизайн машины пока не полностью. Теперь, благодаря фото автомобиля сзади от kindelauto, мы можем посмотреть на автомобиль со всех сторон.

Новый Cherokee построен на агрегатах других авто концерна Stellantis (платформа STLA Large). Ближайшими родственниками являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S. Очевидно, что производитель решил перевести кроссовер в более крупный сегмент. По фото это тоже заметно.

Ожидаемая цена Jeep Cherokee 2026 – около 35 000 долларов за базовый вариант. Известно, что машина получит полноприводную трансмиссию и бензиновый V6. Также покупателям предложат гибрид и, возможно, электрокар.

В последний раз кроссовер Jeep Cherokee сменил поколение в 2014 году. Новый Jeep получит спецверсию с подготовкой к тяжелому бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов.

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