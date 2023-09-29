Самую дешевую модель Tesla разогнали до максимальной скорости и показали на видео

Tesla Model 3 является самым дешевым электромобилем компании. Машина недавно претерпела модернизацию, ее уже показали в деталях на фото. Теперь же на видео разогнали авто до максимальной скорости.

Ролик, посвященный разработке и возможностям новой Tesla Model 3 Project Highland (в продажу электрокар отправится с простым известным именем) опубликовали в аккаунте @xiaoteshushu социальной сети Х, которая ранее была известна как Twitter.

На видео показали, как электромобиль разогнался до 200 км/ч. Это максимальная скорость, разрешенная в Китае – именно там тестировали прототип.

Видео дня

В дизайне модели после рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. И это касается машины на крупных колесных дисках диаметром 19 дюймов. Покупателям наверняка больше понравится именно такой вариант.

Однако если выбрать меньший размер – 18 дюймов – запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Очень достойный показатель. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода.

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