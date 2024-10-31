Самую дешевую модель BMW 2024 года показали на новых фото

Несмотря на то, что кроссоверы сейчас на пике популярности, BMW не забывает про свою самую дешевую легковую модель. Хэтчбек 1 series после модернизации показали на новых фото.

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OBOZ.UA напоминает, что новая BMW 1 series 2024 года получила более аккуратный стиль, похожий на новую BMW 3 series, которую тоже недавно показали после рестайлинга.

Спереди изменилась форма фар и оформление фальшрадиаторной решетки, заменили бампер. Задний бампер также новый, вдобавок дизайнеры переработали форму и графику фонарей.

Многое изменилось в салоне BMW 1 series. Изменили дизайн и отделочные материалы, установили модернизированную мультимедийную систему и два крупных монитора на передней панели.

Двигатели BMW 1 series 2024 года:

бензиновый 1,5 л (170 л.с.);

бензиновый 2 л (300 л.с.);

дизельный 2 л (150 л.с.);

дизельный 2 л (163 л.с.).

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про самую мощную модификацию известной модели Skoda.