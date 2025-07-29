Самая дешевая модель Tesla всех удивила: что это за автомобиль

Tesla давно обещает нам самую дешевую модель. Однако неудачный запуск пикапа Cybertruck и серьезное падение продаж бренда поставили крест на инвестициях в разработки. Поэтому новый электрокар всех удивил, ведь это совсем не та машина, которую многие ждали.

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Слухов вокруг этой машины было много. Интересно, что все они основывались на официальных анонсах: компактный седан, маленький кроссовер, городской хэтчбек или небольшое стильное купе. Как стало известно Carscoops, все оказалось прозаичнее.

На первых фото показали новую Tesla Model Y 2026 года. Именно этот автомобиль станет базовой моделью. Это упрощенный вариант электрического кроссовера.

Пока машину тестируют с маскировкой на кузове. Однако известно, что автомобиль получит упрощенную светотехнику – длинные светодиодные полосы спереди и сзади исчезнут.

Также упростят оснащение – в электрокаре не будет панорамной крыши и монитора для задних пассажиров. Все эти меры призваны снизить цену Tesla Model Y, которая пока стартует с 45 000 долларов.

OBOZ.UA ранее показывал бюджетный электрокар Honda.