Самая дешевая модель Alfa Romeo попала в полицию. Фото

Новая Alfa Romeo Junior 2025 года оказалась самой дешевой моделью знаменитого итальянского производителя. Автомобиль уже отправился в продажу, а после этого попал на службу в полицию после определенной модификации.

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Детали стали известны Motor1. Кроссовер Alfa Romeo Junior доработали в итальянской компании Bertazzoni Veicoli Speciali из Пармы для местной полиции. Машина получила специальную внешность с наклейками и оборудование вроде проблесковых огней.

Полицейский Alfa Romeo Junior выполнили на базе самого дешевого варианта в линейке. Цена такого кроссовера в гражданском исполнении – примерно 33 000 евро за базовое исполнение.

Базовый гибрид Alfa Romeo Junior получил мощность 136 л.с. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Junior Veloce – более мощный электрокар с 240-сильной отдачей.

Дизайн Alfa Romeo Junior демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменный элемент – треугольная щитовидная решетка спереди.

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