Нового соперника недорогого кроссовера Tesla от Renault показали изнутри. Фото

Нового соперника Tesla Model Y от Renault готовят к премьере. У недорогого американского электрокара скоро появится мощный конкурент. Новую модель Alpine A390 показали изнутри в деталях на фото.

Видео дня

Машину показывает Carscoops. Электрический кроссовер проходит дорожные испытания. А премьера состоится 27 мая. Ранее концепт Renault Alpine A390_β предвещал серийную модель.

Производитель пытается сохранять максимальную секретность и интригу. Но известно, что дизайн концепта сохранится почти без изменений. Вдобавок впервые показали салон Alpine A390. Правда, мы увидели только стильный спортивный руль.

Электрический кроссовер Alpine A390 2026 модельного года предложит несколько модификаций. Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. Запас хода – около 600 км. Будет и вариант на 390 сил.

Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию. И, как видим, без кроссоверов тоже уже не обойтись – такие автомобили сегодня популярнее других.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый недорогой кроссовер VW.