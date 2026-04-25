С какой скоростью разрешено продолжить движение? Тест на знание ПДД

Как хорошо вы разбираетесь в предупреждающих знаках, не пора ли освежить в голове соответствующие разделы ПДД? Проверить ваши знания поможет специальный тест.

Его разработал и опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". Вам нужно внимательно изучить картинку с дорожной ситуацией и ответить на вопрос, с какой скоростью разрешается продолжать движение водителю синего автомобиля? Вот варианты ответа:

не более 20 км/ч; не более 30 км/ч; не более 50 км/ч; не более 60 км/ч; не более 90 км/ч.

Итак, перед нами прямой участок дороги и синий автомобиль на нем. Водитель собирается продолжать движение прямо – нужно определить, какая скорость ему при этом разрешена. И с этим нам, вероятно, помогут знаки, установленные возле дороги.

Выше расположен знак 1.39 "Аварийно опасный участок", а под ним – табличка 7.21.2 "Вид опасности". На этой табличке мы видим, что один автомобиль въезжает в зад другому. То есть эти два знака в сочетании говорят: "Водитель, будь внимателен и лучше увеличь дистанцию до транспортного средства впереди. Ведь здесь аварийно опасный участок из-за того, что автомобили часто бьют друг друга в зад".

Как видим, эти знаки ничего не требуют и ничего не запрещают. Знак, что выше, предупреждает об опасности, а что ниже – уточняет ее разновидность. А значит, их задача не повлиять на направление, скорость или другие особенности дорожного движения, а лишь привлечь внимание водителей к потенциальной проблеме.

Но с какой все-таки скоростью разрешается продолжать движение на этом участке? Здесь все просто – поскольку знаки не влияют на скоростной режим, водитель синего авто должен руководствоваться общими положениями. Поскольку, судя по застройке, он движется по населенному пункту, то подпадает под действие пункта 12.4 действующих ПДД, согласно которому максимальная скорость движения не должна превышать 50 км/ч. Правильным здесь является третий вариант ответа.

