С какой скоростью разрешено ехать – тест на знание ПДД

Ограничение скорости – один из ключевых факторов безопасности дорожного движения. Но умеете ли вы правильно определять согласно требованиям ПДД, с какой скоростью нужно ехать на разных участках путей?

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Проверьте себя с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". В нем вам предлагается изучить обстановку на изображении и указать, с какой скоростью может двигаться водитель красного автомобиля. Вот какие варианты ответа предлагаются для этой задачи:

не более 50 км/ч; не более 70 км/ч; не более 90 км/ч; не более 60 км/ч; не более 80 км/ч.

Как мы видим из условий задачи, водитель красного авто двигается по дороге прямо и не намерен никуда сворачивать. Также перед ним мы видим два дорожных знака. Они помогут дать правильный ответ на эту задачу.

Дальше от водителя мы видим знак 5.33 "Рекомендуемая скорость". На нем мы можем заметить цифру 70 км/ч. Но важно не путать этот знак со знаком ограничения максимальной или ограничения минимальной скорости. Именно этот знак ничего не ограничивает, а лишь информирует о рекомендованной скорости. Как уже говорилось, речь идет о 70 км/ч на этом участке.

А вот другой знак – это 5.50 "Конец населённого пункта". В этой ситуации он важен, ведь указывает, что водитель продолжит движение уже за пределами города. Согласно пункту 12.6 действующих ПДД, на дорогах вне населенного пункта разрешается движение со скоростью не более 90 км/ч.

Следовательно, согласно этим знакам, водителю рекомендуется двигаться со скоростью 70 км/ч, но разрешается скорость до 90 км/ч. Правилен третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить запрещенное направление поворота.

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