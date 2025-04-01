Какой вариант поворота запрещен: тест на знание ПДД

Передвигаясь по автомобильным путям, водитель должен всегда помнить, что он не может воспользоваться первым попавшимся поворотом в нужном ему направлении. Все повороты четко регламентируют требования действующих ПДД.

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Чтобы проверить себя, можете ли вы не нарушать правила на повороте, воспользуйтесь задачей, опубликованной на YouTube-канале "За! Правилами". В ней нужно определить, какой из четырех вариантов поворота запрещен.

На изображении, являющемся условием задачи, мы видим два автомобиля – белый и синий. Они подъехали к перекрестку дорог, и их водители сигнализируют о намерении повернуть. Синий автомобиль планирует двигаться в направлении направо, а белый – налево. Какая из обозначенных четырех возможных траекторий поворота запрещена требованиями ПДД? Вот варианты ответа:

только вариант Б; варианты Б и Г; варианты А и В; варианты Б и В; только вариант В.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что оба водителя не только включили указатели поворота, но и заняли на дороге соответствующее крайнее положение в направлении поворота. Этим они выполнили соответствующие требования ПДД к выполнению данного маневра.

Теперь рассмотрим оба случая по отдельности. У синего авто для поворота есть две доступные траектории: А – поворот в правую полосу и Б – поворот в левую полосу. Впрочем, согласно пункту 10.5 действующих ПДД, поворачивая направо, водитель обязан двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. То есть водитель синей машины должен поворачивать по траектории А, а траектория Б для него не разрешена.

А вот поворот налево в правилах так четко не регламентируется. В указанном пункте 10.5 говорится лишь, что поворот необходимо производить так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения. Следовательно, водитель белого автомобиля может повернуть как по траектории В, так и по траектории Г.

Таким образом, из всех предложенных вариантов Правилами дорожного движения запрещается только поворот по траектории Б. А значит правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из водителей может продолжить движение только в одном направлении.

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