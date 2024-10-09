С какой максимальной скоростью можно ехать? Задание на знание ПДД

Соблюдение скоростного режима – ключевое условие безопасности дорожного движения. А как хорошо вы помните требования ПДД по максимальной скорости на разных дорогах?

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TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" опубликовал задачу на знание соответствующих правил. В ней вам предстоит определить, какая максимальная скорость разрешена для красного автомобиля, изображенного в условиях задачи.

Присмотритесь к изображению в ролике. Вы видите автомобиль, который движется по участку дороги, где нет дорожных знаков или других указателей, которые бы задавали его максимальную скорость.

Чтобы определить максимально разрешенную скорость при таких условиях, нужно в первую очередь определить, по какой именно дороге движется автомобиль. Из предложенного кадра точно видно, что она разделена на две отдельные проезжие части и имеет разделительную полосу посередине. А это значит, что на этом участке действует пункт 12.6 подпункт ґ действующих ПДД. Он предполагает, что на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, максимальная скорость движения не должна превышать 110 км/ч.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание требований ПДД относительно мест для парковки авто.

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