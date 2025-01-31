С какого возраста можно начать заниматься автоспортом: неожиданный ответ

Автоспорт — это не только техника вождения, это настоящее искусство, требующее умения совмещать навыки, психологию и творческий подход. Первые шаги в этом направлении можно делать уже с 5 лет, начиная с таких дисциплин, как автомобильный кросс на мини-багги.

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Об этом в интервью OBOZ.UA отметил Василий Кобенко, известный украинский автогонщик и тренер.

По его словам, автоспорт — это не просто скорость и маневры, это также глубокое понимание автомобиля и взаимодействие с ним, а также работа команды, создающей идеальные условия для спортсмена. Кобенко объяснил, что управление автомобилем может быть как осознанным, так и неосознанным, но настоящие успехи приходят именно тогда, когда спортсмен на 100% понимает, что он делает за рулем.

Тренер отметил, что автоспорт – это сложный путь, на котором нет универсальных рецептов успеха. Однако важно помнить, что этот спорт требует постоянного развития, творчества и внимательности к деталям. Кобенко подчеркнул важность понимания техники и психологии вождения. Однако он также отметил, что умение понимать свое тело и свою реакцию за рулем имеет не меньшее значение.

Когда речь зашла о возрасте, с которого можно заниматься автоспортом, Кобенко уверен, что это может быть даже пять лет. Он отметил, что дети уже с такого возраста могут начать занятия картингом или автомобильным кроссом на специальных машинках, подобных минибаге. В то же время тренер обратил внимание на важность того, чтобы ребенок сам проявлял интерес к автоспорту, а не просто исполнял родительские мечты.

По словам Василия Кобенко, навязывать спорт детям не лучший подход. Если ребенок не хочет заниматься автоспортом, заставить его это делать невозможно. Иногда родители могут пытаться навязать свои желания, и тогда результат будет прямо противоположен тому, что ожидается. Тренер считает, что важно сохранять поддержку и понимание интересов ребенка, поскольку это напрямую влияет на его развитие и достижения в спорте.

"Но здесь важно помнить одну вещь. Иногда мы, родители, пытаемся детям навязать то, чего хотим сами. Типа вот я в детстве мечтал об автомобилях - и ты, ребенок, должен о них мечтать. Но тянуть в автоспорт ребенка, который этого не хочет, не стоит. Задача тренера абстрагироваться от мнения родителей и понять, нравится ли ребенку этим заниматься или нет. Потому что навязать знания ребенку, который их сейчас не хочет - невозможно. А вот сломать психику - запросто. Я долго работал с детской командой и видел такие случаи. Точно знаю, что когда родители слышат своего ребенка и поддерживаются его интересы - это совсем другое качество развития и совсем другой результат", - отметил тренер.

Василий Кобенко также рассказал о своем опыте работы со взрослыми спортсменами. Он отметил, что заниматься автоспортом можно в любом возрасте, главное – здоровье и желание. К примеру, один из его учеников, Игорь Белоусов, стал пятикратным чемпионом Украины, начав свои занятия в 45 лет. Другой его ученик, Александр Кузнецов, пришел в автоспорт в 38 лет и стал чемпионом Украины в 2019 году.

Кобенко добавил, что у каждого спортсмена есть свой путь к успеху, и важно подходить к каждому индивидуально. Для некоторых нужно корректировать привычки, которые мешают развитию, а для других найти наиболее эффективные методы обучения. В своем тренерском опыте Кобенко отмечает, что ключевым является не только техническое обучение, но и воспитание силы духа, способности к саморазвитию и конструктивному подходу.

В заключительной части интервью Василий Кобенко поделился опытом первого тренера Валерия Грубальского, который научил его не останавливаться и не искать виновных, а отвечать за свой результат. Эти уроки он теперь передает своим ученикам, отмечая важность внутренней силы и способности к постоянному совершенствованию.

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