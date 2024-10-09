Rolls-Royce рассекретил свою самую дешевую модель: фото и подробности

Новый Rolls-Royce Ghost 2025 модельного года представили официально. Большой седан претерпел модернизацию и получил приставку Series II в названии. Это самая дешевая модель в линейке британского бренда.

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Подробности сообщает Motor1. Автомобиль основан на машине, которая дебютировала в 2020 году. Однако новинка от предшественника отличается благодаря рестайлингу. Седан получил современный дизайн в духе других автомобилей компании – кроссовера Cullinan и электрокара Spectre. В то же время, седан выдержан в традиционном стиле и отличается от соседей по модельной линейке.

Седан Rolls-Royce Ghost Series 2 получил измененные бамперы и наружную светотехнику. Появились новые колесные диски и пересмотренная цветовая палитра. Впрочем, каждый покупатель сумеет выбрать совершенно любой оттенок для окраски кузова даже за пределами "стандартного" каталога с его 44 000 вариантов.

Под капотом установлен твин-турбиро V12 мощностью около 570 л.с. (590 сил в модификации Black Badge Ghost Series II), который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с и набирать 250 км/ч максимальной скорости.

Крупный седан (длина превышает 5,5 м) получил электронного парковочного ассистента, системы помощи в движении, адаптивный круиз-контроль, двери с электроприводом, стереосистему с 18 динамиками и усилителем мощностью 1400 Вт. В качестве опциональной отделки интерьера появился вариант Duality Twill — специальная ткань из бамбука. Цена Rolls-Royce Ghost Series 2 – от 355 000 долларов.

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