Бюджетный соперник Renault Duster от Fiat примерил альтернативную внешность

Новый бюджетник Fiat будет соперничать со знаменитым кроссовером Renault Duster. Пока итальянский автомобиль не поступил в продажу, в сети на него примерили альтернативную внешность.

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Новый Fiat Grande Panda 2025 модельного года показали на канале TALK WHEELS, машину выполнили в ретро-стиле. Хотя автомобиль уже официально представили в честь 125-летия итальянского автопроизводителя.

То есть авторы этого проекта немного опоздали. Новый Fiat Grande Panda 2025 года ранее полностью рассекретили. Вместо отсылок к Fiat 500 бюджетник выполнили в стиле первого поколения Panda с простыми линиями в геометричном дизайне.

Производитель готовит еще как минимум две модели. Их ранее показали на первом тизере, однако автомобили стараются держать в секрете. Хотя о новых моделях кое-что известно.

Их разработали на платформах и агрегатах Peugeot, Opel и Citroen. Это позволило ускорить разработку и снизить цены машин. Первый кроссовер – новый Fiat Multipla. Это практичный бюджетный кроссовер с легендарным именем.

Ранее модель Multipla была компактным минивэном. Теперь станет кроссовером – автомобили подобного формата сегодня намного популярнее. Интерьер разместит до 7 человек. Вторая машина – компактный купеобразный кроссовер, который ориентирован на молодую аудиторию.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал стильный современный дизайн для недорогого кроссовера Skoda.