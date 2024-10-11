Долгожданную недорогую модель Kia показали на новых фото

Долгожданная недорогая модель Kia EV4 2026 модельного года готовится к дебюту. Электрическую альтернативу VW Golf показали на живых фото в сети до премьеры.

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Детали сообщает Carscoops. Недорогой электромобиль Kia EV4 выехал на дороги для ходовых испытаний. Ранее на улице появился седан в маскировочном камуфляже, который своим дизайном соответствует концепту EV4. Но Kia подготовила еще один вариант машины.

На рынок также выйдет хэтчбек, за счет которого компания расширит линейку своих электрокаров. В ней пока доминируют кроссоверы, но, выходит, непосредственно новый Kia EV4 покупателям предложат в двух кузовах на выбор.

Kia EV4 ранее показывали в качестве концепта. Несмотря на то, что прототип тестируют с закамуфлированным кузовом, дизайн модели не является секретом. Машина выглядит очень динамично и приземисто.

В движение новый электрокар Kia EV4 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже – с 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Renault официально рассекретила новый бюджетный автомобиль.