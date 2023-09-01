Renault Logan или Duster: какое дешевое б/у авто стоит выбрать за 6000 долларов

Бюджетные автомобили на вторичном рынке всегда пользуются спросом. Украинцы охотятся за самыми популярными б/у машинами – Renault Logan или Duster. К тому же они являются одними из самых дешевых. Но кого стоит выбрать в бюджете 6000 долларов?

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OBOZREVATEL проверил цены на популярные модели Renault и Dacia (одинаковые бюджетные авто выпускают под двумя брендами) на рынке подержанных автомобилей с пробегом. Главное, сделать правильный выбор.

Б/у авто за 6000 долларов: что купить на вторичке

Dacia и Renault Logan – это седаны и универсалы. Неприхотливые и довольно крепкие машины. Вариант, который подойдет почти всем, ведь именно такими эти модели и разрабатывались.

В то же время бюджетный кроссовер Duster является более специфическим выбором. Его можно найти с более мощным мотором и полным приводом. Это неплохая машина для бездорожья, если существует такая потребность.

Б/у Renault и Dacia Logan до $6000

Седаны и универсалы, которые расходятся как горячие пирожки. Состояние у всех разное, но рабочие экземпляры начинаются с $2000. А за $6000 вы получите очень хороший экземпляр. В таком бюджете можно выбирать машины первых двух поколений.

Б/у Logan очень легко найти на вторичке по низкой цене. Машина крепкая и больших проблем не доставит. А поломки в основном быстро и дешево устраняются. Предложений много, выбор хороший. Особенно за 6000 долларов.

Б/у Dacia и Renault Duster до $6000

Б/у Duster за 6000 долларов – это фактически низ рынка. За деньги хорошего Логана вы получите бюджетный кроссовер в очень плохом состоянии. Он крупнее, и может быть полноприводным. Поэтому дороже в покупке – и особенно в ремонте. В оговоренном бюджете к покупке не рекомендуется.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом доступном кроссовере Renault, который готовят к премьере.