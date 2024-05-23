Renault и VW официально отказались от совместной разработки дешевой машины

Volkswagen и Renault рассматривали партнерство для совместной разработки дешевых автомобилей. Однако переговоры официально завершились. Теперь каждый производитель будет работать самостоятельно.

Детали рассказывает Motor1. В Renault уже подтвердили прекращение переговоров и назвали это упущенной возможностью. Однако отметили, что открыты для сотрудничества с другими автопроизводителями.

Ранее стало известно, что VW рассматривает разработку новой бюджетной модели на электротяге, которая может появиться около 2027 года. Но сообщалось также о сомнениях руководства по поводу этих планов.

В руководстве компании на данный момент не уверены на 100%, что дешевый электрокар с такой ценой удастся вывести на рынок. Все зависит от того, можно ли заработать на этой машине. Внутри автопроизводителя четко понимают, что проект должен получиться прибыльным.

Видимо, такая неуверенность побудила на переговоры с потенциальным партнером – брендом Renault, который является одним из лидеров европейской электрификации. Но переговоры не привели к соглашению, а немецкий автопроизводитель в итоге нашел в себе уверенность самостоятельно разработать бюджетный электромобиль.

Ранее был представлен предсерийный прототип электромобиля Renault Twingo, который отправится в продажу в 2026 году по цене менее 20 000 евро.

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