Разрешен ли поворот? Тест на знание ПДД

Как хорошо вы знаете требования ПДД относительно запрещающих дорожных знаков? Именно они вводят или отменяют определенные ограничения в движении, создавая условия для безопасного передвижения водителей и пешеходов.

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Проверить себя вы можете с помощью теста, который разместил YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно внимательно изучить обстановку на дороге и ответить, может ли водитель синего авто выполнить запланированный поворот налево под знак "кирпич". Вот варианты ответа:

разрешается; разрешается, если он там живет; разрешается, если он там работает; ответы 2 и 3; запрещается.

Итак, как мы уже отметили, на перекрестке, где водитель планирует выполнить левый поворот, стоит знак 3.21 "Въезд запрещен", в народе известный как "кирпич". Согласно действующим ПДД, действие этого знака распространяется в том числе на перекресток, перед которым он установлен. Но при этом он не действует на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.

А как насчет транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне действия знака? Или, как быть с автомобилями, которые обслуживают предприятия в этой зоне? О них в Правилах не упоминается, то есть исключений для них знак не делает.

Получается, если наш водитель не управляет транспортным средством, движущимся по установленному маршруту, то поворот налево ему в этой ситуации запрещается. Правильным в данном случае является пятый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрый тест на знание правил использования полосы для разгона/торможения.

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