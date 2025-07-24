Кто нарушает правила? Непростая задача по ПДД

Менять направление движения на автодороге нужно предсказуемо и в четком соответствии с правилами, тогда это убережет всех его участников от аварийных ситуаций. И для этого нужно четко соблюдать требования ПДД.

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Как хорошо вы владеете всеми необходимыми знаниями, поможет проверить тест от YouTube-канала "За! Правилами". Задание в нем одновременно простое и запутанное – нужно внимательно изучить изображение с дорожной ситуацией и ответить, водитель какого из автомобилей нарушает правила.

Итак, по условиям задачи перед нами есть три авто, которые оказались на одном перекрестке. Водитель красной машины планирует повернуть направо, водитель синей также сигнализирует о правом повороте, а серое авто стоит рядом с ним у обочины с включенным аварийным сигналом – из-под его капота идет дым, с этим авто явно что-то не так. В этой ситуации нарушает

только водитель синего автомобиля; только водитель красного авто; оба нарушат; оба не нарушат правила.

Итак, задача сводится к тому, чтобы определить, кто поворачивает неправильно. И первое, на что стоит обратить внимание в этой ситуации, это полоса для торможения, которая обозначена знаком 5.20.1 – этот знак видим возле синего авто. Соответственно, у красной машины видим полосу для разгона – она отмечена знаком 5.21.1.

Как пользоваться этими полосами, указано в пункте 10.8 действующих ПДД. Согласно ему, если в месте съезда с дороги есть полоса торможения, водитель, который намерен повернуть на другую дорогу, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней. И с нее же осуществлять поворот. Так же водитель, в случае наличия полосы для разгона при въезде на дорогу должен двигаться по этой полосе и вливаться в транспортный поток давая дорогу другим транспортным средствам.

А в описанной дорожной ситуации водитель красного авто намерен проигнорировать полосу для разгона и резко выехать на дорогу. Следовательно, он точно нарушает требования ПДД.

С водителем синего авто не все так просто, ведь он физически не может заехать в полосу для торможения – там стоит на аварийке серая машина. В таких случаях, когда поворот из соответствующего крайнего положения невозможен, пункт 10.6 позволяет повернуть так, как это сделает водитель синей машины. Конечно, если это не создаст опасности для других участников дорожного движения.

Таким образом, единственным нарушителем в этой ситуации является только водитель красного авто, который проигнорировал полосу для разгона. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, может ли водитель повернуть направо в ситуации, когда соответствующие знаки противоречат друг другу.

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