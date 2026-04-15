Разрешен ли хитрый маневр? Задание по ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
345
Разрешен ли хитрый маневр? Задание по ПДД

Тесты по ПДД – способ научиться быстро и правильно оценивать дорожные ситуации. Они помогают лучше запомнить правила, дорожные знаки и типичные ошибки, которые допускают водители. Регулярное решение таких задач развивает внимательность, логику и умение видеть скрытые риски на дороге.

Благодаря тестам легче понять не только правильный ответ, но и сам принцип, по которому работают правила дорожного движения. Поэтому попробуйте определить, может ли водитель выполнить этот маневр.

Разрешен ли хитрый маневр? Задание по ПДД

Разрешается ли водителю такой хитрый маневр?

  1. Разрешается;
  2. разрешается только при отсутствии других транспортных средств;
  3. запрещается.

Объяснение

Есть перекресток, к которому подъехал желтый автомобиль. На этом перекрестке водитель хочет выполнить разворот, затем перестроиться в крайнюю правую полосу и по ней подъехать задним ходом к перекрестку, чтобы повернуть на нужную дорогу.

Во-первых, давайте разберемся, почему нельзя просто выполнить обычный поворот налево. Ответ очень прост. Водитель выполняет разворот в специально отведенном месте, которое обозначено соответствующим дорожным знаком 5.29 "Место для разворота". И этот знак, разумеется, показывает, где можно выполнить разворот. Но также он, несмотря на то, что относится к группе информационно-указательных знаков, имеет и запрещающую функцию. И запрещает он как раз поворот налево.

Выполнив такой причудливый маневр, он все равно нарушит правила. Потому что он движется задним ходом через перекресток. Движение задним ходом – это довольно опасный маневр, и он, что логично, запрещается в некоторых местах, в том числе и на перекрестках.

Таким образом, получается, что неважно, есть ли другие транспортные средства на дороге, или их нет, нашему водителю его задуманный хитрый маневр запрещается.

Правильный ответ – №3.

