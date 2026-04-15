Разрешен ли хитрый маневр? Задание по ПДД

Тесты по ПДД – способ научиться быстро и правильно оценивать дорожные ситуации. Они помогают лучше запомнить правила, дорожные знаки и типичные ошибки, которые допускают водители. Регулярное решение таких задач развивает внимательность, логику и умение видеть скрытые риски на дороге.

Благодаря тестам легче понять не только правильный ответ, но и сам принцип, по которому работают правила дорожного движения. Поэтому попробуйте определить, может ли водитель выполнить этот маневр.

Разрешается ли водителю такой хитрый маневр?

Разрешается; разрешается только при отсутствии других транспортных средств; запрещается.

Объяснение

Есть перекресток, к которому подъехал желтый автомобиль. На этом перекрестке водитель хочет выполнить разворот, затем перестроиться в крайнюю правую полосу и по ней подъехать задним ходом к перекрестку, чтобы повернуть на нужную дорогу.

Во-первых, давайте разберемся, почему нельзя просто выполнить обычный поворот налево. Ответ очень прост. Водитель выполняет разворот в специально отведенном месте, которое обозначено соответствующим дорожным знаком 5.29 "Место для разворота". И этот знак, разумеется, показывает, где можно выполнить разворот. Но также он, несмотря на то, что относится к группе информационно-указательных знаков, имеет и запрещающую функцию. И запрещает он как раз поворот налево.

Выполнив такой причудливый маневр, он все равно нарушит правила. Потому что он движется задним ходом через перекресток. Движение задним ходом – это довольно опасный маневр, и он, что логично, запрещается в некоторых местах, в том числе и на перекрестках.

Таким образом, получается, что неважно, есть ли другие транспортные средства на дороге, или их нет, нашему водителю его задуманный хитрый маневр запрещается.

Правильный ответ – №3.

