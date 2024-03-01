Проверьте рынок б/у авто, пока не поздно: эти машины советуют успеть купить

Главная особенность вторичного рынка не в том, что там много плохих машин, а в том, что хорошие быстро заканчиваются. Рекомендуем проверить сектор б/у автомобилей как можно скорее в поисках этих надежных моделей – специалисты советуют успеть их купить.

OBOZ.UA собрал лучшие предложения среди машин с пробегом. Они не разочаруют надежностью. Однако важно подобрать экземпляр в лучшем состоянии и не экономить на обслуживании в дальнейшем. Но поспешите – в какой-то момент эти модели исчезнут с продажи.

Самые надежные автомобили с пробегом:

Chevrolet Lacetti;

Toyota Yaris;

Mazda MX-5;

Hyundai Accent;

Suzuki Jimny;

Renault Logan.

Chevrolet Lacetti

Lacetti c 2002 года произвели миллионными тиражами. Но лучшие экземпляры быстро исчезают с продажи. На вторичном рынке эти автомобили очень доступны. Модель известна крепкой, простой и неприхотливой конструкцией, дешевыми запчастями и просторным салоном. Покупатели оценили качества машины.

Toyota Yaris

Рекордсмен по положительным отзывам владельцев. Машина очень надежная, особенно если обращаться с ней осторожно. Хорошие экземпляры заканчиваются, но запас прочности у модели большой.

Mazda MX-5

Это спортивный автомобиль с ярким приятным дизайном. Машина выходного дня. Но кто сказал, что на вторичном рынке мы должны охотиться только за практичными авто? Главное, что Mazda удалось сделать этот родстер надежным.

Hyundai Accent

Бестселлер своего времени, теперь Accent никому не дает скучать на вторичке. Рынок живой, интерес к модели всегда высокий. Неудивительно – множество предложений до $5000, надежность и даже какой-то комфорт.

Suzuki Jimny

Этот маленький японский внедорожник очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.

Renault Logan

Классика. Модель известна так же под именем Dacia Logan. В продаже много экземпляров, но все они – рабочие лошадки. Значит, на идеальное состояние рассчитывать не приходится. Но это очень крепкие машины.

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