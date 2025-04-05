Продажи самых доступных машин в Украине упали: какой средний возраст автомобилей
Традиционно высокий спрос на б/у автомобили в Украине упал с начала 2025 года. Это самые популярные доступные машины, которые намного дешевле новых моделей, но продажи нельзя назвать высокими.
Во всяком случае, об этом говорит статистика с начала 2025 года, хотя покупатели в большинстве своем традиционно отдают предпочтение зарубежным машинам с пробегом из-за дешевизны. Детали стали известны организации Укравтопром.
В январе-марте 2025 года украинцы поставили на учет почти 47 тысяч б/у машин. Это на 16% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Средний возраст автомобилей составил 9,5 лет.
Какие б/у автомобили самые популярные в Украине в 2025 году:
- Volkswagen Golf – 2397 шт.;
- Renault Megane – 1731 шт.;
- Skoda Octavia – 1652 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 1332 шт.;
- Audi Q5 – 1299 шт.;
- Tesla Model Y – 1219 шт.;
- Nissan Leaf – 1207 шт.;
- Tesla Model 3 – 1151 шт.;
- Volkswagen Passat – 1135 шт.;
- Nissan Rogue – 1037 шт.
Наибольшую долю импортированных из-за границы машин с пробегом заняли бензиновые – 46%. Наименьшую – гибриды (5%) и машины с ГБО (4%).
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