Продажи самых доступных машин в Украине упали: какой средний возраст автомобилей

Традиционно высокий спрос на б/у автомобили в Украине упал с начала 2025 года. Это самые популярные доступные машины, которые намного дешевле новых моделей, но продажи нельзя назвать высокими.

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Во всяком случае, об этом говорит статистика с начала 2025 года, хотя покупатели в большинстве своем традиционно отдают предпочтение зарубежным машинам с пробегом из-за дешевизны. Детали стали известны организации Укравтопром.

В январе-марте 2025 года украинцы поставили на учет почти 47 тысяч б/у машин. Это на 16% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Средний возраст автомобилей составил 9,5 лет.

Какие б/у автомобили самые популярные в Украине в 2025 году:

Volkswagen Golf – 2397 шт.; Renault Megane – 1731 шт.; Skoda Octavia – 1652 шт.; Volkswagen Tiguan – 1332 шт.; Audi Q5 – 1299 шт.; Tesla Model Y – 1219 шт.; Nissan Leaf – 1207 шт.; Tesla Model 3 – 1151 шт.; Volkswagen Passat – 1135 шт.; Nissan Rogue – 1037 шт.

Наибольшую долю импортированных из-за границы машин с пробегом заняли бензиновые – 46%. Наименьшую – гибриды (5%) и машины с ГБО (4%).

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