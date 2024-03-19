Появились новые детали о недорогом сопернике Toyota Camry от Mazda

Знаменитая модель Mazda 6, которая является недорогим соперником Toyota Camry, скоро покинет конвейер. Машина не меняла поколение более 10 лет, но, по инсайдерской информации, вскоре сильно преобразится. О машине появились свежие подробности.

Как сообщает Carscoops, японская компания зарегистрировала в Европе торговый знак 6e. Кроме того, зарегистрировали и изображение – символы серебристого цвета с металлическим блеском.

Более того, производитель подал заявку не только на символы 6e, но и полное название модели – Mazda 6e. Скорее всего, речь идет о гибридной модификации автомобиля. Но, возможно, компания и вовсе готовит электрокар в дополнение к стандартным вариантам.

Новые данные в СМИ ранее подтверждали разработку автомобиля следующего поколения на новой заднеприводной платформе с рядным 6-цилиндровым двигателем.

К такому решению японцев подтолкнул успех новых кроссоверов Mazda CX-60 и CX-90 с такой же архитектурой. Новую "шестую" модель планируют сделать крупнее и роскошнее – машина превратится в четырехдверное купе с элегантным дизайном.

Ожидается, что базовая цена Mazda 6 2025 года составит 30 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA показывал новый дешевый кроссовер с электрической установкой.