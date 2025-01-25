Появились детали слияния Honda и Nissan, которое может привести к недорогим авто

Слияние Honda и Nissan в одну корпорацию многих удивило. Но второму производителю фактически необходимо спасение. Да и с будущим недорогих моделей все выглядит интересно. Появилась новая информация о соглашении.

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Ранее Honda и Nissan сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании. Фактически, закрепили сотрудничество с перспективой дальнейшего объединения в более крупную компанию. Как сообщает Motor1, ситуация прояснилась и с Mitsubishi.

Компания Mitsubishi (которая вместе с Nissan состоит в альянсе с Renault) ранее тоже подключилась, но пока в наблюдательной роли. Теперь сообщается, что Mitsubishi не заинтересована участвовать. Хотя производитель пока никак не комментировал процесс.

Известно, что японские компании займутся разработкой новейших машин на общих платформах и агрегатах. То есть новые Honda CR-V и Nissan X-Trail, скорее всего, технически станут очень близкими машинами. Но наверняка будут отличаться дизайном и оформлением интерьеров. То же касается компактных кроссоверов Nissan Qashqai и Honda ZR-V (HR-V). А также Honda Civic и Nissan Sentra.

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